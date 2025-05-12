Экс-глава ГИБДД по Ставропольскому краю получил 20 лет колонии

Экс-глава ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов был задержан в июле 2021 года. В ходе следственных действий у него нашли особняк, в которым были установленные отделанные золотом унитаз и раковина, а также еще более двух десятков объектов недвижимости и шесть автомобилей, пишет РБК.