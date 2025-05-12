Экс-глава ГИБДД по Ставропольскому краю получил 20 лет колонии

Черкесский городской суд Карачаево-Черкесии приговорил бывшего начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его признали виновным в создании преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ), получении взяток в особо крупном размере (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), передаёт корреспондент ТАСС.
Суд также назначил ему штраф в размере 100 млн рублей, лишил звания полковника полиции и запретил в течение 12 лет занимать должности в правоохранительных органах и органах государственной власти.
По версии следствия, с 2013 по 2021 год Сафонов вместе с другими сотрудниками ГИБДД и местными жителями организовал преступное сообщество, которое получило более 100 взяток на общую сумму свыше 21,8 млн рублей. Незаконные платежи предназначались за беспрепятственное прохождение грузового транспорта и непривлечение водителей к административной ответственности. Сафонов свою вину не признал. Защита намерена обжаловать приговор.
Экс-глава ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов был задержан в июле 2021 года. В ходе следственных действий у него нашли особняк, в которым были установленные отделанные золотом унитаз и раковина, а также еще более двух десятков объектов недвижимости и шесть автомобилей, пишет РБК.