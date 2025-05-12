Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд арестовал обвиняемого в нападении на наряд ДПС в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 12 мая. /ТАСС/. Суд заключил под стражу обвиняемого в нападении на наряд ДПС в Махачкале. Решение принято по ходатайству следствия, сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по Дагестану.

Источник: РИА "Новости"

«По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа), 166 УК РФ (угон без цели хищения), 222 УК РФ (незаконный оборот оружия) и 226 УК РФ (хищение оружия)», — говорится в сообщении.