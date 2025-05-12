Суд арестовал обвиняемого в нападении на наряд ДПС в Махачкале

«По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа), 166 УК РФ (угон без цели хищения), 222 УК РФ (незаконный оборот оружия) и 226 УК РФ (хищение оружия)», — говорится в сообщении.