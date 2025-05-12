В Уфимском районе построят торговый центр за 300 млн рублей

В селе Михайловка Уфимского района планируется возведение современного торгового центра с фитнес-клубом. Как сообщил министр торговли и услуг Башкирии Азат Аскаров в своем телеграм-канале, реализацией проекта займется компания «Энергия».
Строительный объект будет представлять собой двухэтажное здание общей площадью 2,4 тысячи квадратных метров. В новом комплексе разместятся фитнес-центр, фудкорт и торговые площади. По данным министерства, здесь создадут 27 рабочих мест с конкурентоспособным уровнем заработной платы.
Объем инвестиций в проект оценивается в 300 миллионов рублей, передает «Ъ-Уфа». Строительные работы планируется завершить в период с 2025 по 2030 год.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.