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В Уфимском районе построят торговый центр за 300 млн рублей

Под Уфой построят ТЦ с фитнес-клубом за 300 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В селе Михайловка Уфимского района планируется возведение современного торгового центра с фитнес-клубом. Как сообщил министр торговли и услуг Башкирии Азат Аскаров в своем телеграм-канале, реализацией проекта займется компания «Энергия».

Строительный объект будет представлять собой двухэтажное здание общей площадью 2,4 тысячи квадратных метров. В новом комплексе разместятся фитнес-центр, фудкорт и торговые площади. По данным министерства, здесь создадут 27 рабочих мест с конкурентоспособным уровнем заработной платы.

Объем инвестиций в проект оценивается в 300 миллионов рублей, передает «Ъ-Уфа». Строительные работы планируется завершить в период с 2025 по 2030 год.

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