В зоне СВО погиб военный священник Антоний Савченко

В зоне СВО при исполнении пастырских обязанностей в результате удара РСЗО HIMARS погиб военный священник Антоний Савченко, сообщает пресс-служба синодального отдела по взаимодействию с ВC и правоохранительными органами Русской православной церкви (РПЦ).
«12 мая при исполнении пастырских обязанностей в зоне СВО трагически погиб штатный военный священник — иерей Савченко», — говорится в Telegram-канале.
Священнику было 32 года, он был настоятелем храма Святого благоверного князя Дмитрия Донского при воинской части № 64044 и клириком Свято-Троицкого кафедрального собора Пскова.
В марте 2022 года помощник командира бригады по работе с верующими военнослужащими протоиерей Олег Артёмов погиб при обстреле села Журавлёвка в Белгородской области.