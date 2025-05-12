В зоне СВО погиб военный священник Антоний Савченко

В зоне СВО при исполнении пастырских обязанностей в результате удара РСЗО HIMARS погиб военный священник Антоний Савченко, сообщает пресс-служба синодального отдела по взаимодействию с ВC и правоохранительными органами Русской православной церкви (РПЦ).