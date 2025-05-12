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В зоне СВО погиб военный священник Антоний Савченко

В зоне СВО при исполнении пастырских обязанностей в результате удара РСЗО HIMARS погиб военный священник Антоний Савченко, сообщает пресс-служба синодального отдела по взаимодействию с ВC и правоохранительными органами Русской православной церкви (РПЦ).

Источник: Соцсети

В зоне СВО при исполнении пастырских обязанностей в результате удара РСЗО HIMARS погиб военный священник Антоний Савченко, сообщает пресс-служба синодального отдела по взаимодействию с ВC и правоохранительными органами Русской православной церкви (РПЦ).

«12 мая при исполнении пастырских обязанностей в зоне СВО трагически погиб штатный военный священник — иерей Савченко», — говорится в Telegram-канале.

Священнику было 32 года, он был настоятелем храма Святого благоверного князя Дмитрия Донского при воинской части № 64044 и клириком Свято-Троицкого кафедрального собора Пскова.

В марте 2022 года помощник командира бригады по работе с верующими военнослужащими протоиерей Олег Артёмов погиб при обстреле села Журавлёвка в Белгородской области.