В Башкирии разыскивают 21-летнюю неплательщицу алиментов

В Башкирии судебные приставы ищут 21-летнюю жительницу Аскинского района Ангелину Х., уклоняющуюся от выплаты алиментов. Как сообщили в пресс-службе УФССП по РБ, в отношении молодой матери заведено исполнительное производство о взыскании задолженности, превышающей 200 тысяч рублей.
Несмотря на вступившее в силу судебное решение, девушка продолжает уклоняться от выполнения своих родительских обязательств. По данным приставов, местонахождение должницы в настоящее время не установлено.
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