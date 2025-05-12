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В Башкирии разыскивают 21-летнюю неплательщицу алиментов

В Башкирии разыскивают мать, задолжавшую ребёнку более 200 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии судебные приставы ищут 21-летнюю жительницу Аскинского района Ангелину Х., уклоняющуюся от выплаты алиментов. Как сообщили в пресс-службе УФССП по РБ, в отношении молодой матери заведено исполнительное производство о взыскании задолженности, превышающей 200 тысяч рублей.

Несмотря на вступившее в силу судебное решение, девушка продолжает уклоняться от выполнения своих родительских обязательств. По данным приставов, местонахождение должницы в настоящее время не установлено.

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