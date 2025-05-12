Катался без прав: в Самарской области суд забрал иномарку у злостного нарушителя

Toyota Camry лишился житель Нефтегорска. Подробностями поделились представители региональной прокуратуры.
Правоохранители объяснили: мужчину дважды ловили на вождении без водительских прав. Привлекали к административной ответственности. Должных выводов не сделал и вновь сел за руль без удостоверения.
Но в этот раз на него завели уже уголовное дело. Им занимался Нефтегорский районный суд. Тот оштрафовал автолюбителя на 160 тыс. рублей, на год запретил трудиться в транспортной сфере и конфисковал легковушку в пользу государства.
А в Тольятти приставы забрали «Приору» у пьяного водителя и передали ее на СВО.
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