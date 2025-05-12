Ночью в Бельцах горел зоомагазин: Ни одно животное не пострадало

В Бельцах потушили пожар в зоомагазине. Возгорание произошло в ночь с 11 на 12 мая в одноэтажном здании магазина зоотоваров. Площадь пожара составила около 50 квадратных метров.
На место происшествия прибыли три пожарных расчёта, передаёт tvn.md. Огнём частично повреждены материальные ценности внутри помещения, пострадавших нет.
Предварительная причина возгорания — короткое замыкание в электросети.
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