В Башкирии достроили 800-метровый мост через Белую

Мост длиной 813 метров, поддерживаемый 11 опорами, самые высокие из которых достигают 29 метров, является важной частью будущей трассы М-12 «Восток», которая соединит Башкирию с Екатеринбургом. В ходе приемочных испытаний конструкция успешно выдержала нагрузку от 12 самосвалов массой по 35 тонн каждый, а также испытания сдвоенными автопоездами массой до 80 тонн.