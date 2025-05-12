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В Башкирии достроили 800-метровый мост через Белую

Мост на трассе Дюртюли — Ачит в Башкирии прошел все испытания.

Источник: Комсомольская правда

На строящейся скоростной автодороге Дюртюли — Ачит достроили мост через Белую, который стал ключевым объектом всего проекта. Как сообщили в компании «Автодор», инженерное сооружение прошло все необходимые испытания на прочность и безопасность.

Мост длиной 813 метров, поддерживаемый 11 опорами, самые высокие из которых достигают 29 метров, является важной частью будущей трассы М-12 «Восток», которая соединит Башкирию с Екатеринбургом. В ходе приемочных испытаний конструкция успешно выдержала нагрузку от 12 самосвалов массой по 35 тонн каждый, а также испытания сдвоенными автопоездами массой до 80 тонн.

В настоящее время общая готовность первого этапа дорожного строительства в республике превышает 80%. Ведутся работы по установке защитных ограждений, монтажу дорожных знаков, нанесению разметки и сооружению шумозащитных экранов.

Напомним, общая протяженность скоростной магистрали Дюртюли — Ачит через три региона (Башкирия, Пермский край и Свердловскую область) составит 275 км.

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