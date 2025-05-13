В суде по делу экс-главы минтранса Дона Кушнарева выслушали соседа и понятого

Кроме того, пишет ТАСС, сегодня прокурор процитировал ответ футбольного клуба «Ростов», в котором сказано, что он не обращался к «Т-транс» за материальной помощью и не получал от этой компании средства. По информации следователей, Виталий Кушнарев при задержании с поличным заявил, что получил деньги от руководителя «Т-транс» для помощи ФК «Ростов».