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Пьяного мужчину задержали за нападение на студентку училища на востоке Москвы

Сотрудники вневедомственной охраны Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардия) задержали нетрезвого мужчину, проникшего на территорию учебного заведения на востоке столицы и напавшего на студентку. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по столице.

Источник: РИА "Новости"

«Патрулирующие территорию росгвардейцы получили сигнал “Тревога” с одного из охраняемых объектов образования, расположенного на ул. Ткацкая. К незамедлительно прибывшим по указанному адресу правоохранителям обратился сотрудник службы охраны. Он пояснил, что нетрезвый гражданин проник на территорию учебного заведения и начал преследовать одну из студенток, проживающих в общежитии училища, после чего схватил ее за руку. Сотрудники вневедомственной охраны задержали 41-летнего уроженца Ленинградской области. Отвечая на вопросы стражей порядка о причинах своего поступка, злоумышленник пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения и ничего не помнит», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что задержанный был передан полицейским для дальнейшего разбирательства.