Пьяного мужчину задержали за нападение на студентку училища на востоке Москвы

«Патрулирующие территорию росгвардейцы получили сигнал “Тревога” с одного из охраняемых объектов образования, расположенного на ул. Ткацкая. К незамедлительно прибывшим по указанному адресу правоохранителям обратился сотрудник службы охраны. Он пояснил, что нетрезвый гражданин проник на территорию учебного заведения и начал преследовать одну из студенток, проживающих в общежитии училища, после чего схватил ее за руку. Сотрудники вневедомственной охраны задержали 41-летнего уроженца Ленинградской области. Отвечая на вопросы стражей порядка о причинах своего поступка, злоумышленник пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения и ничего не помнит», — рассказали в пресс-службе.