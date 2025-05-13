В Петербурге двух подростков приговорили за теракт на железной дороге

Подросткам вменили совершение теракта, при этом младшему добавили ещё один эпизод — поджог вышки сотовой связи. В объединённой пресс-службе судов Петербурга «Фонтанке» сообщили, что 16-летнего фигуранта приговорили к 9 годам лишения свободы, 17-летнего — к 6 годам. Кроме того, суд постановил взыскать с обоих почти 24 миллиона рублей в качестве компенсации ущерба в пользу РЖД. Младший дополнительно должен выплатить 161 тысячу рублей ООО «Т2 Мобайл».