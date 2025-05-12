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Google впервые за 10 лет обновил лого. Скрин

Компания Google представила обновленную версию своей знаковой иконки «G», которая впервые за последние 10 лет претерпела значительные изменения в дизайне. Новый логотип теперь отображает плавный переход между четырьмя корпоративными цветами: красным, желтым, зеленым и синим.

Google впервые за долгое время обновила логотип.

Компания Google представила обновленную версию своей знаковой иконки «G», которая впервые за последние 10 лет претерпела значительные изменения в дизайне. Новый логотип теперь отображает плавный переход между четырьмя корпоративными цветами: красным, желтым, зеленым и синим.

Обновленный дизайн лого GoogleФото: Снимок экрана в приложении App Store.

«После последнего обновления почти 10 лет назад, Google обновляет свой культовый значок “G”», — сообщает 9to5google. Предыдущий дизайн иконки, представленный в 2015 году, отличался круглой формой с четырьмя сплошными цветными секциями. Новый же логотип выполнен в более современном и динамичном стиле с использованием градиента, который придает изображению дополнительную глубину и визуальную привлекательность.

Первым новый значок был внедрен в приложение Google Search для iOS, начиная с последнего обновления, и уже в следующий понедельник появился в Android-версии приложения Google 16.18 (бета). Несмотря на то, что изменения в иконке незначительны и могут быть не сразу заметны на первый взгляд, особенно на главном экране или в виде маленького фавикона браузера, они отражают стремление Google к постоянному обновлению и улучшению пользовательского опыта.