Google впервые за 10 лет обновил лого. Скрин

Первым новый значок был внедрен в приложение Google Search для iOS, начиная с последнего обновления, и уже в следующий понедельник появился в Android-версии приложения Google 16.18 (бета). Несмотря на то, что изменения в иконке незначительны и могут быть не сразу заметны на первый взгляд, особенно на главном экране или в виде маленького фавикона браузера, они отражают стремление Google к постоянному обновлению и улучшению пользовательского опыта.