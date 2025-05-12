Google впервые за 10 лет обновил лого. Скрин

Google впервые за долгое время обновила логотип.
Компания Google представила обновленную версию своей знаковой иконки «G», которая впервые за последние 10 лет претерпела значительные изменения в дизайне. Новый логотип теперь отображает плавный переход между четырьмя корпоративными цветами: красным, желтым, зеленым и синим.
Обновленный дизайн лого GoogleФото: Снимок экрана в приложении App Store.
«После последнего обновления почти 10 лет назад, Google обновляет свой культовый значок “G”», — сообщает 9to5google. Предыдущий дизайн иконки, представленный в 2015 году, отличался круглой формой с четырьмя сплошными цветными секциями. Новый же логотип выполнен в более современном и динамичном стиле с использованием градиента, который придает изображению дополнительную глубину и визуальную привлекательность.
Первым новый значок был внедрен в приложение Google Search для iOS, начиная с последнего обновления, и уже в следующий понедельник появился в Android-версии приложения Google 16.18 (бета). Несмотря на то, что изменения в иконке незначительны и могут быть не сразу заметны на первый взгляд, особенно на главном экране или в виде маленького фавикона браузера, они отражают стремление Google к постоянному обновлению и улучшению пользовательского опыта.