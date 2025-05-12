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В Калининграде экс-сотрудницу финорганизации подозревают в хищении 10 млн рублей

КАЛИНИНГРАД, 12 мая. /ТАСС/. Полиция в Калининграде возбудила уголовное дело против бывшей сотрудницы финансовой организации по подозрению в хищении у клиентов 10 млн рублей. От действий злоумышленницы пострадали 17 человек, сообщила пресс-служба областного УМВД. Деньги были похищены у клиентов компании.

Источник: РИА "Новости"

«В настоящее время в отношении подозреваемой следственной частью следственного управления УМВД России по Калининградской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ “Мошенничество, совершенное в особо крупном размере”. Всего от действий подозреваемой пострадали 17 калининградцев. Общий ущерб составил более 10 млн рублей», — говорится в сообщении.

По данным полиции, в 2022 году 55-летняя подозреваемая, являясь сотрудником финансовой организации и имея доступ к программному обеспечению, без ведома клиентов досрочно расторгала договоры вклада. Денежные средства злоумышленница переводила на счета клиентов, после чего обналичивала и тратила по своему усмотрению.

В ОМВД России по Центральному району Калининграда с заявлениями по факту мошенничества обратилось сразу несколько клиентов. Заявители сообщили, что с их накопительных счетов пропали все сбережения.

На время следственных действий подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.