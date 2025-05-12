В Калининграде экс-сотрудницу финорганизации подозревают в хищении 10 млн рублей

По данным полиции, в 2022 году 55-летняя подозреваемая, являясь сотрудником финансовой организации и имея доступ к программному обеспечению, без ведома клиентов досрочно расторгала договоры вклада. Денежные средства злоумышленница переводила на счета клиентов, после чего обналичивала и тратила по своему усмотрению.