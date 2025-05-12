Власти Перми опровергли версию об убийстве найденной на заборе девушки

Следователи не нашли подтверждений версии об убийстве девушки, тело которой обнаружили насаженным на прутья забора в Перми, сообщили в Министерстве территориальной безопасности Пермского края.
«Информация о насильственных действиях не подтверждается. Выводы о совершении преступления лицами, в том числе иностранных государств, не соответствуют действительности», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Смерть девушки, предварительно, стала несчастным случаем, она скончалась от «проникающего колотого ранения туловища», заявили в министерстве. По данным ведомства, девушка находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения — в ее крови обнаружили 5,8 промилле алкоголя.
Ранее источник aif.ru в силовых структурах сообщил, что у 18-летней Надежды Вожаковой, тело которой было обнаружено висящим на кольях забора возле заведения «Пиво. Мясо», были повреждены сердце, селезенка и легкое.
Напомним, следователи возбудили уголовное дело об убийстве по факту гибели девушки в Перми. Они проверяли информацию о возможной причастности к происшествию иностранных лиц и законность установления собственником бара металлического ограждения с кольями.