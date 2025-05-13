В Свердловской области раскрыто двойное убийство, совершенное 17 лет назад

Следствием установлено, что в ночь на 21 января 2008 года в городе Артемовском (Свердловская область) обвиняемые избили несколько человек, один из которых скончался в больнице. В апреле 2008 года в карьере за кладбищем в селе Мостовское было обнаружено тело другого пострадавшего со следами насильственной смерти.