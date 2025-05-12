Трамп заявил, что встреча РФ и Украины в Стамбуле положит начало миру: главное об СВО на 12 мая

Трамп настаивает на встрече российских и украинских представителей в Стамбуле.
Президент США Дональд Трамп заявил, что настаивает на проведении встречи между представителями России и Украины в Стамбуле 15 мая. По его словам, она положит начало мирному урегулированию конфликта.
Изначально провести переговоры с украинской стороной предложил именно президент России Владимир Путин. В ночь на 11 мая он выразил готовность возобновить диалог с главой Украины Владимиром Зеленским без каких-либо предварительных условий. Главное об СВО к 12 мая — в материале URA.RU.
Трамп потребовал встречи между РФ и Украиной 15 мая.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСтамбульские переговоры Путина и Зеленского под угрозой срыва: почему встреча может не состояться.
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что предстоящая встреча представителей РФ и Украины 15 мая в Стамбуле очень важна для урегулирования конфликта. По его словам, она поможет найти путь к миру и укреплению стабильности в регионе.
«Я очень настаивал на том, чтобы эта встреча состоялась. Я думаю, что в результате этой встречи может произойти что-то хорошее», — сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.
ВСУ нанесли серию ударов по Херсонской области, погибло четыре человека.
В результате обстрела ВСУ Херсонской области пострадали несколько человекФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Украинские военные нанесли удары по территории Херсонской области, в результате чего, по заявлению главы региона Владимира Сальдо, погибли четыре мирных жителя, еще двое получили ранения. Как уточнил губернатор, в населенном пункте Челбурда жертвами обстрела стали четыре человека, один местный житель был ранен и доставлен в больницу. В городе Голая Пристань также пострадал один человек, ему была оказана медицинская помощь. По словам Сальдо, в результате обстрела повреждения получили жилые дома в Новой Каховке.
ВСУ лишились главной секретной разработки.
Российские хакеры взломали украинскую программу «Вираж ПВО’Фото: Создано в Midjourney © URA.RU.
По данным telegram-канала Mash, российские хакеры из группы Killnet взломали главную секретную разработку ВСУ — программу «Вираж ПВО», предназначенную для координации атак на Россию и мониторинга воздушного пространства над Украиной. С ее помощью украинские зенитчики и ПВО управляли ударами, задавали координаты для БПЛА и отслеживали полеты дронов. Также с помощью «Виража-Планшета» военные ВСУ формировали поддельные доказательства, в которых содержались фейковые координаты предполагаемых ударов ВС РФ по гражданским объектам, например, по больницам или интернатам.
ЕС планирует выделить Украине 900 млн евро из замороженных активов России.
Европейский Союз планирует выделить Украине 900 миллионов евро на закупку оружия и снарядов, используя доходы от реинвестирования замороженных активов России, сообщил еврокомиссар по обороне Андрю Кубилюс. Он добавил, что глава дипслужбы ЕС Кая Каллас обещала инвестировать один миллиард евро в военную промышленность Украины, включая производство беспилотников.
ВС РФ применили на СВО новый дрон-трансформер «Вобла».
Дрон «Вобла» способен нести на себе противотанковые мины весом до семи килограммФото: Роман Наумов © URA.RU.
Военнослужащие 18-й общевойсковой армии впервые успешно применили новый мультисоставный FPV-дрон-трансформер «Вобла» в зоне специальной военной операции. По словам военного техника с позывным Мультик, этот БПЛА состоит из пяти дронов и сборной рамы, где четыре дрона выполняют функцию моторов, а пятый — центрального управляющего устройства. Дрон способен нести до семи килограммов полезной нагрузки, включая противотанковые мины. Он также позволяет наносить точные удары по укрепленным позициям противника. При этом сборка одного дрона занимает около суток и не требует серьезной подготовки от оператора.
В Брянской области сдетонировала взрывчатка ВСУ около гражданской машины.
В Брянской области на автодороге Суземка — Страчово сдетонировало взрывное устройство ВСУ во время движения гражданского автомобиля. Глава региона Александр Богомаз сообщил, что в результате взрыва мужчина и женщина получили осколочные ранения и были срочно госпитализированы.
ВСУ стали больше посылать иностранных наемников в ДНР.
ВСУ начали перебрасывать в ДНР иностранных наемников из Франции, Англии и ЧехииФото: NIDS/NATO Multimedia Library.
Украинские военные увеличили отправку иностранных наемников и обученных за рубежом подразделений в ДНР, чтобы сократить потери на ключевых направлениях, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий. Он отметил, что такие подразделения, прошедшие обучение во Франции, Англии и Чехии, направляются под Красноармейск, Красный Лиман, Славянск и Краматорск.
ВС РФ уничтожили танк ВСУ, а также взяли в плен военных.
Российские силы уничтожили танк ВСУ и захватили его экипаж вместе с десятком украинских солдат в ДНР. Об этом сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделения специального назначения «Южной» группировки взяли в плен экипаж танка и не менее десяти солдат ВСУ. В ходе операции штурмовики уничтожили бронетранспортер М113 и один танк, использовав разведку и самодельные взрывные устройства. Из-за безвыходного положения противнику по итогу пришлось сдаться.
Рядом с границей Курской области тлеет множество тел солдат ВСУ.
На границе Курской области до сих пор находятся тела погибших украинских военнослужащих после боев с российскими десантниками. По данным СМИ, множество тел находится в лесопосадках в нескольких километрах от границы.
После мощного удара ВСУ по Курской области возбуждено дело о теракте.
По словам Петренко, на месте удара ВСУ по Рыльску были найдены фрагменты РЗСО HIMARSФото: Army Spc. Devin Klecan / U.S. Department of Defense.
После мощного удара ВСУ по Рыльску 11 мая было возбуждено уголовное дело о теракте, сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко. Она добавила, что обстрел был осуществлен с использованием РСЗО HIMARS и привел к ранению трех мирных жителей, разрушению гостиницы и повреждению жилых домов. По ее словам, на месте происшествия следователи нашли фрагменты HIMARS, которые были направлены на взрывотехническую экспертизу. Сейчас СК устанавливает личности причастных к преступлению.
Украинское командование считает своих солдат «расходным материалом».
Пленный боевик Юрий Татаренко заявил, что командование ВСУ не эвакуирует раненых и не ценит жизни своего личного состава. Он рассказал, что его обманом забрали в зону конфликта, обещая вернуть домой. Когда он и другой боевик получили ранения, командование не спешило с помощью, предлагая лишь лопаты для ремонта блиндажа. Татаренко отметил, что их считают «расходным материалом» и не считают за людей, передает Пятый канал.