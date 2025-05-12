Трамп заявил, что встреча РФ и Украины в Стамбуле положит начало миру: главное об СВО на 12 мая

Украинские военные нанесли удары по территории Херсонской области, в результате чего, по заявлению главы региона Владимира Сальдо, погибли четыре мирных жителя, еще двое получили ранения. Как уточнил губернатор, в населенном пункте Челбурда жертвами обстрела стали четыре человека, один местный житель был ранен и доставлен в больницу. В городе Голая Пристань также пострадал один человек, ему была оказана медицинская помощь. По словам Сальдо, в результате обстрела повреждения получили жилые дома в Новой Каховке.