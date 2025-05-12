В доме премьера Британии Стармера произошел пожар

Полиция расследует обстоятельства пожара в доме премьер-министра Британии Кира Стармера на севере Лондона. В результате произошедшего никто не пострадал, сообщает Reuters.
К месту ЧП прибыли два пожарных автомобиля. Огонь удалось потушить за полчаса, уточняет агентство.
По данным издания Daily Mail, речь идет о лондонском доме, где проживал Стармер до того, как его избрали лидером страны. С тех пор, как он занял должность премьер-министра в июле, он живет в официальной резиденции, а его семейный дом сдается в аренду.
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