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В доме премьера Британии Стармера произошел пожар

В результате произошедшего никто не пострадал.

Источник: Аргументы и факты

Полиция расследует обстоятельства пожара в доме премьер-министра Британии Кира Стармера на севере Лондона. В результате произошедшего никто не пострадал, сообщает Reuters.

К месту ЧП прибыли два пожарных автомобиля. Огонь удалось потушить за полчаса, уточняет агентство.

По данным издания Daily Mail, речь идет о лондонском доме, где проживал Стармер до того, как его избрали лидером страны. С тех пор, как он занял должность премьер-министра в июле, он живет в официальной резиденции, а его семейный дом сдается в аренду.

Ранее сообщалось, что в особняке бывшего участника группы MBAND Анатолия Цоя произошел пожар. В своем Telegram-канале музыкант сообщил, что сгорел весь предбанник.