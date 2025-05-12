В Ростове автомобиль сбил 9-летнюю девочку

По предварительной информации ведомства, 35-летний водитель Hyundai Accent совершил наезд на 9-летнюю девочку. Известно, что ребенок неожиданно выбежал на проезжую часть. Девочка переходила дорогу в неположенном месте, при этом, обзор водителю закрывали припаркованные автомобили. Из-за чего мужчина не заметил ребенка. Пострадавшая доставлена в больницу.