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В Ростове автомобиль сбил 9-летнюю девочку

Опасный маневр: в Ростове-на-Дону автомобиль сбил ребенка.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону произошло серьезное ДТП с участием ребенка. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Авария произошла 12 мая около 16:10 на улице 1-й Конной Армии.

По предварительной информации ведомства, 35-летний водитель Hyundai Accent совершил наезд на 9-летнюю девочку. Известно, что ребенок неожиданно выбежал на проезжую часть. Девочка переходила дорогу в неположенном месте, при этом, обзор водителю закрывали припаркованные автомобили. Из-за чего мужчина не заметил ребенка. Пострадавшая доставлена в больницу.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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