Комику Останину продлили арест за разжигание ненависти к бойцам СВО

Останин был арестован 19 марта, обжаловал это решение в апелляции, но Мосгорсуд не стал смягчать меру пресечения. Следствие настаивает на его содержании в СИЗО, так как он обладает обширными связями в творческих кругах, может повлиять на еще неустановленных свидетелей по делу и скрыться.