Комику Останину продлили арест за разжигание ненависти к бойцам СВО

«Мещанский районный суд удовлетворил ходатайство следственных органов о продлении обвиняемому Останину меры пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в сообщении.
Останин был арестован 19 марта, обжаловал это решение в апелляции, но Мосгорсуд не стал смягчать меру пресечения. Следствие настаивает на его содержании в СИЗО, так как он обладает обширными связями в творческих кругах, может повлиять на еще неустановленных свидетелей по делу и скрыться.
Как установлено следствием, не позднее 15 марта 2025 года комик во время выступления в Москве высказывал враждебные комментарии в адрес лиц, получивших увечья и утративших трудоспособность в результате боевых действий. Ему предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Вину он не признает.