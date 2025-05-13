В Ростовской области осудили мужчину за убийство 13-летней давности

По данным следствия, в мае 2012 года 32-летний мужчина напал на своего знакомого. Инцидент произошел на улице Дзержинского. В ходе конфликта он несколько раз ударил пострадавшего деревянной битой по голове. Потерпевшего госпитализировали с серьезными травмами, но врачам не удалось спасти его жизнь.