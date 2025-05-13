В Ростовской области осудили мужчину за убийство 13-летней давности

Об этом проинформировали в Следственном управлении СК по Ростовской области.
По данным следствия, в мае 2012 года 32-летний мужчина напал на своего знакомого. Инцидент произошел на улице Дзержинского. В ходе конфликта он несколько раз ударил пострадавшего деревянной битой по голове. Потерпевшего госпитализировали с серьезными травмами, но врачам не удалось спасти его жизнь.
После совершения преступления мужчина скрылся и изменил свои личные данные. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
Мужчину удалось задержать спустя 13 лет.
Суд приговорил его к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает прокуратура Ростовской области.