Суд продлил арест комику Останину за разжигание ненависти к участникам СВО

Следствие установило, что 15 марта текущего года во время выступления в столице артист допустил оскорбительные высказывания в отношении военнослужащих, получивших ранения и ставших инвалидами в ходе боевых действий. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 282 УК РФ (пункт «а») за разжигание ненависти и унижение человеческого достоинства. Подсудимый свою вину категорически отрицает.