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Суд продлил арест комику Останину за разжигание ненависти к участникам СВО

Мещанский районный суд Москвы продлил срок ареста комику Артемию Останину.

Источник: Комсомольская правда

Московский Мещанский суд оставил под стражей Артемия Останина, обвиняемого в публичных высказываниях, направленных против участников специальной военной операции. Об пишет ТАСС, ссылаясь на материалы суда.

«Мещанский районный суд удовлетворил ходатайство следственных органов о продлении обвиняемому Останину меры пресечения в виде содержания под стражей», — передает агентство.

Арестованный 19 марта Останин подавал апелляцию на решение суда, но Мосгорсуд отказался изменить меру пресечения. По версии следствия, его необходимо держать в СИЗО из-за обширных контактов в творческих кругах, возможности давления на свидетелей и высокой вероятности попытки скрыться от правосудия.

Следствие установило, что 15 марта текущего года во время выступления в столице артист допустил оскорбительные высказывания в отношении военнослужащих, получивших ранения и ставших инвалидами в ходе боевых действий. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 282 УК РФ (пункт «а») за разжигание ненависти и унижение человеческого достоинства. Подсудимый свою вину категорически отрицает.

Накануне Мосгорсуд осудил участников Таганской преступной группировки на сроки от 22 до 25 лет.