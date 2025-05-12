Суд решил судьбу комика, обвиняемого в разжигании ненависти к бойцам СВО

Арест комику Останину продлили 13 мая.
Стендап-комику Артемию Останину, которого следствие считает виновным в разжигании ненависти к участникам СВО, продлен арест решением суда. Ранее артист на выступлении в Москве озвучил шутку про «человека без ног, который подорвался на мине». По словам Останина, в программе не было ни одного слова про военную операцию на Украине.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКто такой комик Останин, которому грозит большой срок за шутку про инвалида.
«Мещанский районный суд удовлетворил ходатайство следственных органов о продлении обвиняемому Останину меры пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в заявлении суда. Передает ТАСС.
Комика задержали в марте белорусские спецслужбы. Как сообщалось, Останину силовики вручили мясорубку перед передачей в Россию в качестве символического жеста. Позднее адвокат артиста заявил, что его подзащитного избили при задержании и сломали ему ребра. В ходатайстве прокуратуры подтверждается наличие у Останина перелома и проблем с легкими, поэтому ведомство просило отпустить комика под домашний арест.