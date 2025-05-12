Суд решил судьбу комика, обвиняемого в разжигании ненависти к бойцам СВО

Стендап-комику Артемию Останину, которого следствие считает виновным в разжигании ненависти к участникам СВО, продлен арест решением суда. Ранее артист на выступлении в Москве озвучил шутку про «человека без ног, который подорвался на мине». По словам Останина, в программе не было ни одного слова про военную операцию на Украине.