В Никополе мужчина открыл огонь по сотруднику ТЦК при проверке документов

В Никополе 10 мая возле одного из магазинов мужчина открыл огонь по представителю территориального центра комплектования во время проверки документов и затем попытался скрыться.
По данным полиции, 34-летнего нарушителя удалось задержать. При нем обнаружили сигнальный пистолет с патронами. В результате инцидента никто не пострадал.
Ранее сообщалось, как сотрудник военкомата Харькова избил бывшего военнослужащего, в связи с чем полиция Украины возбудила уголовное дело за умышленное причинение средней тяжести телесных повреждений.