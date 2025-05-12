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В Никополе мужчина открыл огонь по сотруднику ТЦК при проверке документов

В результате инцидента никто не пострадал.

Источник: Кадр из Youtube

В Никополе 10 мая возле одного из магазинов мужчина открыл огонь по представителю территориального центра комплектования во время проверки документов и затем попытался скрыться.

По данным полиции, 34-летнего нарушителя удалось задержать. При нем обнаружили сигнальный пистолет с патронами. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, как сотрудник военкомата Харькова избил бывшего военнослужащего, в связи с чем полиция Украины возбудила уголовное дело за умышленное причинение средней тяжести телесных повреждений.