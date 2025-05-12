Школьника, пославшего фото порноактера под видом ветерана, проверит полиция

Школьник отправил фотографию порноактера, которую впоследствии выставили на панно с ветеранами.
Администрация Железногорска (Курская область) обратилась в полицию после того, как подросток разместил фотографию порноактера Билли Херрингтона в рамках патриотической инициативы. В настоящее время со школьником проводят работу правоохранительные органы. Об этом рассказал глава проекта «Лица Победы» Антон Польский.
«Было обращение к гражданам присылать своих ветеранов… Та фотография, которую он прислал… была умышленно “застарена”, черно-белая, поэтому так произошло. Конечно, мы были в шоке, потому что и мой дед там, два деда моих там, это же просто глумление над тем, что у нас святое», — заявил Польский РИА Новости.
Он добавил, что он не знал этого актера, а подобные фильмы он не смотрит. Отмечается, что выставка была показана возле здания администрации, а заказчиком были власти города.
Ранее подобный пранк совершали и на Украине. Так, в госучреждениях республики почтили память нескольких порноактеров, поскольку кто-то решил устроить розыгрыш.