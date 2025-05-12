Школьника, пославшего фото порноактера под видом ветерана, проверит полиция

«Было обращение к гражданам присылать своих ветеранов… Та фотография, которую он прислал… была умышленно “застарена”, черно-белая, поэтому так произошло. Конечно, мы были в шоке, потому что и мой дед там, два деда моих там, это же просто глумление над тем, что у нас святое», — заявил Польский РИА Новости.