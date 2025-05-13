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Al Mayadeen: в Ливии приостановили работу международного аэропорта Митига

В ливийской столице начались столкновения, слышны выстрелы.

Источник: Аргументы и факты

В Триполи приостановили работу международной воздушной гавани Митига, информирует Al Mayadeen.

По данным телеканала, это связано с столкновениями, которые вспыхнули в столице.

В настоящее время рейсы из аэропорта перенаправлены в населённый пункт Мисурата, который находится в 200 километрах от Триполи.

Напомним, в ливийской столице начались столкновения, были слышны выстрелы. Правоохранители призвали жителей города оставаться в своих домах.

По данным Libya Observer, произошли перестрелки между столичными и региональными группировками.