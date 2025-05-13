В Ливии заговорили о начале гражданской войны после убийств в столице

В столице Ливии начались столкновения после убийства высокопоставленного чиновника.
В столице Ливии был убит глава службы безопасности при Президентском дворце Абдель Гани аль-Кикли. Об этом сообщают местные СМИ. Некоторые жители называют начавшиеся боевые столкновения гражданской войной.
«Абдель Гани аль-Кикли убит в Триполи. Причина его присутствия там неизвестна, а также то, был ли он заманен или присутствовал на какой-то встрече», — пишет Al Wasat со ссылкой на свой источник.
Жителей столицы просят не выходить на улицу, ведь в городе идут бои. Самолеты перенаправляются в другие аэропорты в соседних городах. В соцсетях ливийцы называют столкновения началом гражданской войны, начавшейся после убийства еще одного высокопоставленного чиновника.