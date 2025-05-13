В Москве за растрату арестовали фигуранта дела экс-губернатора Курской области

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан и доставлен в Москву бизнесмен Воловиков — еще один фигурант дела о хищении при строительстве фортификационных сооружений. Ему предъявлено обвинение в особо крупной растрате (ст. 160 УК РФ), столичный суд по ходатайству следователя отправил его в СИЗО», — рассказал собеседник агентства.
Ранее в Москве по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ) были арестованы экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов и его бывший заместитель Алексей Дедов, а также частично признавший вину в растрате (ст. 160 УК РФ) экс-депутат Курской областной думы Максим Васильев. Все трое обжаловали арест в апелляционной инстанции, которая пока не назначила дату рассмотрения их жалоб.
Вместе с тем в Мещанском суде Москвы подтвердили информацию об аресте нового фигуранта, уточнив, что он уже обжаловал избранную ему меру пресечения.
По данным следствия, ущерб бюджету области в результате мошеннических действий составил более 1 млрд рублей, которые выделило АО «Корпорация развития Курской области» для строительства фортификационных сооружений в приграничье. Предварительно установлено, что два уже бывших чиновника руководили участниками организованной группы и вместе с руководством корпорации организовали хищение денег.
19 марта Ленинский районный суд Курска по иску Генпрокуратуры взыскал свыше 4,1 млрд рублей с девяти физлиц и восьми организаций, в том числе с экс-руководителей Корпорации развития Курской области. Генпрокуратура потребовала взыскать средства, ранее выделенные из федерального бюджета на строительство фортификационных сооружений в Курской области. По оценке надзорного ведомства, эти средства были присвоены при исполнении госконтрактов. Иск рассматривался в закрытом заседании. Суд удовлетворил требования, а также взыскал солидарно с указанных физических и юридических лиц государственную пошлину в размере 900 тыс. рублей.