Комику Останину продлили арест по делу о разжигании ненависти к бойцам СВО

Мещанский суд Москвы продлил срок ареста российскому стендаперу Артемию Останину, которого обвиняют в разжигании ненависти к участникам специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом стало известно во вторник, 13 мая, из картотеки суда.
Решение судьи вступит в силу 16 мая, передает официальный портал судов общей юрисдикции города Москвы.
15 марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Останина в связи с оскорбительными высказываниями, которые комик допустил в адрес военнослужащего в ходе публичного выступления в Москве.
18 марта сотрудники правоохранительных органов задержали Останина при попытке покинуть Россию, после чего доставили его в столицу. «Вечерняя Москва» рассказала о подробностях скандала.
19 марта в Главном следственном управлении СК России по Москве сообщили, что Останина отправили в СИЗО на два месяца. При этом, по данным журналистов, адвокаты комика заявляли, что его нельзя отправлять под арест из-за тяжелого состояния здоровья: у Останина обнаружили правосторонний пневмоторакс и перелом позвоночника.