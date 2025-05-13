Комику Останину продлили арест по делу о разжигании ненависти к бойцам СВО

19 марта в Главном следственном управлении СК России по Москве сообщили, что Останина отправили в СИЗО на два месяца. При этом, по данным журналистов, адвокаты комика заявляли, что его нельзя отправлять под арест из-за тяжелого состояния здоровья: у Останина обнаружили правосторонний пневмоторакс и перелом позвоночника.