Полиция нашла около 3 кг марихуаны в квартире у жителя Сергиева Посада

«Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России и УМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу в результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали 31-летнего местного жителя. При обыске квартиры мужчины на ул. Уездная полицейские обнаружили и изъяли 155 кустов, весы, упаковочный материал и коробки с веществом. Согласно исследованию эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области, часть изъятого содержит наркотическое средство из растения конопля — каннабис (марихуана) — массой около 3 кг», — рассказала Петрова.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 30 УК РФ, ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»). Сергиево-Посадский городской суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.
Отмечается, что остальная часть изъятого будет исследована в рамках возбужденного уголовного дела.