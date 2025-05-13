Полиция нашла около 3 кг марихуаны в квартире у жителя Сергиева Посада

«Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России и УМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу в результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали 31-летнего местного жителя. При обыске квартиры мужчины на ул. Уездная полицейские обнаружили и изъяли 155 кустов, весы, упаковочный материал и коробки с веществом. Согласно исследованию эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области, часть изъятого содержит наркотическое средство из растения конопля — каннабис (марихуана) — массой около 3 кг», — рассказала Петрова.