В США признали первенство России в гонке за одним типом оружия

Россия вместе с Китаем вырвались вперед в гонке вооружений за гиперзвуковое оружие. Об этом рассказал американский журнал 19fortyfive и подчеркнул, что РФ является первой страной, которой удалось изобрести подобные ракеты. Одно из российских гиперзвуковых оружий носит броское название «Циркон» и является очень популярным во всем мире.