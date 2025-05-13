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В США признали первенство России в гонке за одним типом оружия

Россия вместе с Китаем вырвались вперед в гонке вооружений за гиперзвуковое оружие. Об этом рассказал американский журнал 19fortyfive и подчеркнул, что РФ является первой страной, которой удалось изобрести подобные ракеты. Одно из российских гиперзвуковых оружий носит броское название «Циркон» и является очень популярным во всем мире.

Россия достигла первенства в производстве гиперзвуковых ракет, признался журнал 19fortyfive.

Россия вместе с Китаем вырвались вперед в гонке вооружений за гиперзвуковое оружие. Об этом рассказал американский журнал 19fortyfive и подчеркнул, что РФ является первой страной, которой удалось изобрести подобные ракеты. Одно из российских гиперзвуковых оружий носит броское название «Циркон» и является очень популярным во всем мире.

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«Русские и китайцы вырвались вперед в гонке вооружений за гиперзвуковое оружие, хотя Соединенные Штаты их догоняют. Россия — первая страна, разработавшая гиперзвуковое оружие», — говорится в материале 19fortyfive.

Ранее американские эксперты высоко оценили российскую гиперзвуковую ракету «Циркон». По мнению авторов издания Military Watch, оружие РФ укрепляет положение РФ в мире.