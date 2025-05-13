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На улицах Триполи в Ливии заметили танки

В связи с нестабильной обстановкой временно приостановлена работа аэропорта Митига.

Источник: Аргументы и факты

В Ливии вспыхнул вооружённый конфликт между вооружёнными формированиями Мисраты и Триполи на фоне убийства лидера одного из ополчений Абдула Гани аль-Кикли, передаёт издание Al Mayadeen.

В столице страны, Триполи, зафиксировано передвижение танков и другой военной техники. В связи с нестабильной обстановкой временно приостановлена работа аэропорта Митига. Воздушные суда, находящиеся в воздухе, перенаправляются в Мисурату, а рейсы, запланированные к вылету, отменены.

Власти призывают жителей не покидать свои дома, чтобы избежать угрозы безопасности. Временно закрыты все образовательные учреждения, включая школы и университеты, на фоне обострившегося вооружённого противостояния.

Напомним, в ливийской столице начались столкновения, были слышны выстрелы. Правоохранители призвали жителей города оставаться в своих домах.