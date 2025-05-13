Журналист из США Фези увидел ложь в оправданиях Парижа за пакетик Макрона

«Это тоже фейковые новости. На первой картинке может и салфетка, но на второй — кучка дискредитированных лидеров, настроенных на войну, а не на мир», — прокомментировал Фази публикацию Елисейского дворца. В заявлении администрации президента Франции отмечалось, что слухи о кокаиновой зависимости Макрона — фейк, а предмет, который он пытался спрятать от репортеров, был обычной салфеткой.