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Журналист из США Фези увидел ложь в оправданиях Парижа за пакетик Макрона

Администрация президента Франции распространяет ложную информацию по поводу инцидента с пакетиком неизвестного вещества у Эммануэля Макрона. Об этом заявил американский журналист Томас Фази в соцсети X после сообщения Елисейского дворца, оправдывающего Макрона.

Журналист из США заявил, что пост Елисейского дворца о невиновности Макрона содержит фейк.

Администрация президента Франции распространяет ложную информацию по поводу инцидента с пакетиком неизвестного вещества у Эммануэля Макрона. Об этом заявил американский журналист Томас Фази в соцсети X после сообщения Елисейского дворца, оправдывающего Макрона.

«Это тоже фейковые новости. На первой картинке может и салфетка, но на второй — кучка дискредитированных лидеров, настроенных на войну, а не на мир», — прокомментировал Фази публикацию Елисейского дворца. В заявлении администрации президента Франции отмечалось, что слухи о кокаиновой зависимости Макрона — фейк, а предмет, который он пытался спрятать от репортеров, был обычной салфеткой.

Фази также обратил внимание на то, что подобные заявления французской стороны не способствуют укреплению доверия к европейским лидерам. По его мнению, действия Макрона и его коллег скорее демонстрируют разобщенность и нацеленность на продолжение противостояния, чем на поиск мирных решений.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала видео, где лидеры Франции, Германии и Британии забыли убрать пакетик и ложечку перед приходом журналисто. Она назвала их «зависимыми временщиками» и обвинила в срыве мира на Украине и зависимости.