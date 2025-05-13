Приговор Депардье по делу о домогательствах будет оглашен в Париже 13 мая

Парижский суд назначил на вторник, 13 мая, оглашение вердикта по уголовному делу в отношении Жерара Депардье. Актер обвиняется в сексуальных домогательствах к двум женщинам во время кинопроизводства в 2021 году.
Напомним, что судебное разбирательство в отношении актера состоялось в марте в парижском коррекционном трибунале. В центре процесса находились обвинения в сексуальных домогательствах, предположительно совершенных Депардье на съемках фильма «Зеленые ставни» (2021). В качестве потерпевших выступили две сотрудницы съемочной группы — 54-летняя декоратор и 34-летняя ассистентка режиссера.
Уточняется, что парижская прокуратура потребовала для Депардье 18 месяцев условного заключения. Также обвинители настаивают на денежном взыскании в €20 тыс., обязательном курсе психокоррекции и включении актера в список лиц, совершивших преступления на сексуальной почве.
Ранее Депардье объяснился за харассмент: он сообщил, что сексуальные домогательства к женщинам происходят из-за его русской натуры.