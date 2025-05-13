Приговор Депардье по делу о домогательствах будет оглашен в Париже 13 мая

Напомним, что судебное разбирательство в отношении актера состоялось в марте в парижском коррекционном трибунале. В центре процесса находились обвинения в сексуальных домогательствах, предположительно совершенных Депардье на съемках фильма «Зеленые ставни» (2021). В качестве потерпевших выступили две сотрудницы съемочной группы — 54-летняя декоратор и 34-летняя ассистентка режиссера.