Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) согласился с позицией Нидерландов и Австралии, признав Россию ответственной за катастрофу малайзийского Boeing MH17 в небе над Донбассом в 2014 году. А ведь еще шесть лет назад президент Владимир Путин заявлял, что Запад «заранее назначил виновного», игнорируя объективное расследование. Как на основе предвзятых фактов с РФ пытаются взыскать компенсацию — в материале URA.RU.