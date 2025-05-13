Путин предвидел новые нападки Запада: ИКАО счел Россию виновной в крушении MH17 на Украине

Boeing 777 следовал из Амстердама и разбился в Донбассе 17 июля 2014 года.
Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) согласился с позицией Нидерландов и Австралии, признав Россию ответственной за катастрофу малайзийского Boeing MH17 в небе над Донбассом в 2014 году. А ведь еще шесть лет назад президент Владимир Путин заявлял, что Запад «заранее назначил виновного», игнорируя объективное расследование. Как на основе предвзятых фактов с РФ пытаются взыскать компенсацию — в материале URA.RU.
России не было представлено возможности полноценно участвовать в техническом расследованииФото: Андрей Гусельников © URA.RU.
ИКАО обвинил РФ в крушении самолета MH17.
Как сообщает МИД Нидерландов, ИКАО подтвердила, что действия России нарушили международные нормы авиабезопасности, что привело к гибели 298 человек. Это решение усиливает давление на Россию, которая все это время отрицала причастность к инциденту. Нидерланды и Австралия настаивают на возмещении ущерба, однако Кремль продолжает отвергать обвинения, называя их политически мотивированными.
Нидерланды пытаются взыскать компенсацию с РФ за катастрофу Boeing.
На сайте правительства Нидерландов отмечается, что страны-инициаторы, Нидерланды и Австралия, направили в ИКАО требование обязать Россию начать переговоры о компенсациях для родственников погибших. В заявлении говорится, что Совет ИКАО признал Россию ответственной за крушение лайнера и нарушение Чикагской конвенции 1944 года, регулирующей международные авиаперелёты. И как отмечает глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп, ИКАО теперь будет содействовать процессу переговоров с РФ.
На борту находились 298 человек, большинство — подданные НидерландовФото: Андрей Гусельников © URA.RU.
История долгих разбирательств.
17 июля 2014 года малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на востоке Украины. Погибли все 298 человек на борту, большинство из которых были гражданами Нидерландов. В ноябре 2022 года суд в Гааге постановил, что самолёт был сбит ракетой комплекса «Бук», якобы запущенной с территории близ посёлка Первомайский.
Россия, однако, отрицает причастность к трагедии. Летом 2023 года МИД РФ объявил о выходе из разбирательства в Совете Международной организации гражданской авиации (ИКАО), инициированного Австралией и Нидерландами. В ведомстве заявили, что Москву исключили из полноценного участия в техническом расследовании, а его итоговый отчёт содержит «многочисленные противоречия».
Кроме того, российская сторона подчеркнула, что её не допустили в Совместную следственную группу (ССГ), куда вошли Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина. По мнению Москвы, эти страны «политически ангажированы» и заинтересованы в обвинении России. Путин ещё в 2019 году заявлял, что Запад «заранее назначил виновного», игнорируя альтернативные версии, включая российскую.
Несмотря на решение гаагского суда, Кремль настаивает: выводы следствия предвзяты и не учитывают ключевые доказательства. Спор вокруг MH17 остаётся одним из самых острых в отношениях России и Запада.
Песков высказал сожаление, что Россия не была допущена к следствиюФото: Роман Наумов © URA.RU.
Кремль критикует вердикт Гааги.
Гаагский суд вынес обвинительный вердикт в отношении двух граждан России и одного гражданина Украины, причастных к катастрофе малайзийского Boeing в 2014 году. Среди осужденных экс-глава Минобороны самопровозглашённой ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), который сейчас отбывает срок в РФ за экстремизм, бывший руководитель разведки ДНР Сергей Дубинский, участник ополчения Леонид Харченко. Ещё один фигурант дела — россиянин Олег Пулатов, занимавший пост замкомандира военной разведки ДНР — был оправдан.
В Кремле также отреагировали на решение суда. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сожалеет о своём исключении из следственного процесса. Прежде чем комментировать вердикт, необходим детальный анализ, подчеркнул он.