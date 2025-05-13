Shot: Сильный лесной пожар произошел в Амурской области

В Амурской области произошел сильный лесной пожар — огонь дошел до трассы из Благовещенска в Свободный. Об этом во вторник, 13 марта, сообщил Shot.
По словам местных жителей, огонь охватил тысячи деревьев и больше всего лес пострадал в районе села Москвитино. На этом участке дороги водители «вынуждены ехать сквозь пламя», передает Telegram-канал.
12 мая Главное управления МЧС России по региону сообщило, что за минувшие сутки пожарно-спасательные отряды выезжали на тушение пожаров, возникавших из-за возгорания сухой растительности, 45 раз. Общая площадь горения составила более 3000 гектаров.
— в период действия особого противопожарного режима действуют дополнительные меры по предупреждению возникновения природных пожаров, среди них — ограничение на посещение лесов, запрет на проведение любых видов огневых работ, розжиг костров, сжигание травы и мусора, — передает сайт ведомства.
3 мая в Сети появились кадры масштабных пожаров в Щербиновском районе Краснодарского края, на которых заметны густые столбы черного дыма. По словам очевидцев, сухая растительность возле хутора Красный Дар горела на протяжении нескольких дней. Глава района Сергей Дормидонтов призвал граждан соблюдать спокойствие.