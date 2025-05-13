Сильный лесной пожар в Амурской области подобрался вплотную к трассе

Местные жители сообщили, что огонь охватил уже тысячи деревьев. Отмечается, что наиболее сложная обстановка в настоящее время наблюдается в районе села Москвитино. По словам очевидцем, водители на этом участке дороге вынуждены ехать «сквозь адское пламя».