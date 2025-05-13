В Амурской области бушуют страшные пожары прямо возле трасс. Видео

«Огонь подобрался так близко к трассе, что ехать приходится сквозь дым и пламя, все видно буквально в паре метров от машины. Горят тысячи деревьев, а небо заволокло черным дымом — ощущение, будто попал в фильм про апокалипсис. Особенно страшно ночью — пламя освещает дорогу, и кажется, что кругом только огонь», — сообщает telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев.