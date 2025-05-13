В Амурской области бушуют страшные пожары прямо возле трасс. Видео

Лесные пожары в Амурской области вплотную подошли к автотрассам.
Лесные пожары в Амурской области вплотную подошли к автотрассам, пламя охватило участки вдоль дороги из Благовещенска в Свободный. Особенно сложная обстановка зафиксирована в районе села Москвитино, где автомобилисты буквально пробираются сквозь огонь. Об этом сообщают СМИ.
«Огонь подобрался так близко к трассе, что ехать приходится сквозь дым и пламя, все видно буквально в паре метров от машины. Горят тысячи деревьев, а небо заволокло черным дымом — ощущение, будто попал в фильм про апокалипсис. Особенно страшно ночью — пламя освещает дорогу, и кажется, что кругом только огонь», — сообщает telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев.
Корреспондент URA.RU направил запрос в главное управление МЧС России по Амурской области. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, что в Забайкальском крае и Амурской области продолжают тушить природные пожары. В Чите задымление осложнило обстановку на аэродроме. В Сковородинском районе Амурской области введен режим ЧС из-за лесных возгораний.