Согласно заявлению Минобороны заседающего в Триполи кабинета, ведомство дало указание «завершить реализацию своего плана в регионе для обеспечения устойчивой безопасности и стабильности». Подробностей проведенной операции министерство не привело.
Минобороны заседающего в Триполи кабмина заявило о завершении операции в городе
ТУНИС, 13 мая. /ТАСС/. Министерство обороны, подчиняющееся Правительству национального единства, объявило об «успешном завершении военной операции» в Триполи. Об этом сообщил ливийский телеканал Al Wasat.