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Минобороны заседающего в Триполи кабмина заявило о завершении операции в городе

ТУНИС, 13 мая. /ТАСС/. Министерство обороны, подчиняющееся Правительству национального единства, объявило об «успешном завершении военной операции» в Триполи. Об этом сообщил ливийский телеканал Al Wasat.

Источник: Reuters

Согласно заявлению Минобороны заседающего в Триполи кабинета, ведомство дало указание «завершить реализацию своего плана в регионе для обеспечения устойчивой безопасности и стабильности». Подробностей проведенной операции министерство не привело.