Гражданская война или военная операция: что происходит в Ливии, где начались бои в столице

В столице Ливии, Триполи, вновь вспыхнуло насилие.
В столице Ливии, Триполи, вновь вспыхнуло насилие: гибель ключевых представителей власти, уличные бои, переброска самолетов в соседние города и обеспокоенность международных организаций вызывают тревожные ассоциации с началом новой гражданской войны. Подробности — в материале URA.RU.
Убит глава службы безопасности при Президентском дворце.
В Триполи был убит глава службы безопасности при Президентском дворцеФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
По информации местных СМИ, в Триполи был убит Абдель Гани аль-Кикли — глава службы безопасности при Президентском дворце. Как сообщается, причина его нахождения на месте конфликта неизвестна. Издание Al Wasat со ссылкой на источник отмечает: «Не ясно, был ли он заманен или прибыл по приглашению». Убийство высокопоставленного силовика стало одной из искр, разжегших очередной виток противостояния в столице.
В Триполи идут бои, жителей просят не выходить на улицу.
Жители ливийской столицы получили официальные рекомендации не покидать дома. На фоне стрельбы и боёв по улицам города, многие авиарейсы были перенаправлены в соседние города. В соцсетях очевидцы сообщают, что обострение началось после убийства еще одного высокопоставленного чиновника, имя которого пока не раскрывается. Ливийцы называют происходящее началом гражданской войны.
ООН обеспокоена: призывает к немедленному прекращению огня.
Миссия ООН в Ливии: «Необходимо немедленно остановить насилие в Триполи’Фото: Роман Наумов © URA.RU.
Миссия ООН выступила с официальным заявлением, выразив обеспокоенность вспышкой насилия в ливийской столице. Организация призывает все стороны конфликта к сдержанности и скорейшему прекращению боевых действий, чтобы не допустить эскалации и новых жертв.
Есть пострадавшие: шесть человек ранены в результате столкновений.
По данным службы скорой помощи, в результате уличных боев уже шесть человек получили ранения. Медицинские службы работают в экстренном режиме, однако полноценный доступ к некоторым районам ограничен из-за продолжающихся боевых действий.
Российское посольство не пострадало.
Российское посольство не пострадалоФото: Размик Закарян © URA.RU.
Несмотря на неспокойную обстановку, российское посольство не пострадало. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источник в дипмиссии. Район посольства спокоен, обращений от граждан России не поступало.
Власти заявляют об окончании военной операции.
На фоне боев правительство национального единства Ливии выступило с заявлением о завершении военной операции в столице. Деталей проведенной операции пока не приводится. Однако на улицах Триполи до сих пор неспокойно, и неясно, приведет ли это заявление к стабилизации ситуации.