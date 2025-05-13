Гражданская война или военная операция: что происходит в Ливии, где начались бои в столице

По информации местных СМИ, в Триполи был убит Абдель Гани аль-Кикли — глава службы безопасности при Президентском дворце. Как сообщается, причина его нахождения на месте конфликта неизвестна. Издание Al Wasat со ссылкой на источник отмечает: «Не ясно, был ли он заманен или прибыл по приглашению». Убийство высокопоставленного силовика стало одной из искр, разжегших очередной виток противостояния в столице.