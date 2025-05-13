Полиция Лондона проводит расследование после пожара в доме Стармера

Лондонская полиция начала расследование инцидента, связанного с возгоранием в доме, ранее принадлежавшем премьер-министру Великобритании Киру Стармеру.
По данным издания The Times, пламя охватило входную дверь здания. Стармер проживал в этом доме около двух десятилетий, прежде чем переехать в официальную резиденцию на Даунинг-стрит. После переезда жильё сдавалось в аренду.
По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего, включая возможность умышленного поджога.
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