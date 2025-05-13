«Ты не женишься на другой»: девушка отрезала своему парню палец

Пострадавший заявил, что не сообщал о предыдущих случаях насилия, так как не мог расстаться с девушкой из-за ее красоты. Саки предъявлены обвинения 21 апреля, однако она отрицает вину и утверждает, что мужчина сам себя покалечил.