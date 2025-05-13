«Ты не женишься на другой»: девушка отрезала своему парню палец

Японка отрезала безымянный палец своему парню и положила его в холодильник. Мотивом послужила чрезмерная любовь и нежелание, чтобы он женился на другой, сообщает SCMP.
Инцидент произошел в октябре 2024 года в городе Осака. В полицию обратился 21-летний мужчина, сообщивший о нападении на него своей 23-летней девушки Саки Сато после ссоры из-за разрыва отношений.
Прибывшие полицейские обнаружили пострадавшего с травмами лица. Он сообщил, что Саки отрезала ему безымянный палец на левой руке, который был обнаружен в холодильнике, замоченным в спирте.
«Я не хочу, чтобы ты женился на другой женщине», — крикнула Саки, когда отрезала палец.
При обыске в квартире Саки Сато полиция обнаружила банковскую книжку и смартфон жертвы в ее сейфе, а также часть его отрезанного соска.
Пострадавший заявил, что не сообщал о предыдущих случаях насилия, так как не мог расстаться с девушкой из-за ее красоты. Саки предъявлены обвинения 21 апреля, однако она отрицает вину и утверждает, что мужчина сам себя покалечил.
Напомним, что «КП-Дальний Восток» ранее освещал случай на Камчатке, когда мужчина пытался добиться возобновления отношений с бывшей девушкой, изнасиловав ее. Ему пришлось ответить за свои действия в суде.