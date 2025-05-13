Концессионная афера нанесла серьезный урон социалке Приморья

Генеральный директор и основной владелец ООО «Восточно-Арктическая нефтегазовая корпорация» («ВАНК», Москва) Станислав Неверов признан виновным в хищении бюджетных средств в особо крупном размере при исполнении концессионных соглашений на Дальнем Востоке. В Приморье у «ВАНК» были созданы сразу несколько «дочек», в том числе для строительства социальных объектов в рамках концессионных соглашений, сообщает ИА PrimaMedia.
Центральный районный суд Хабаровска назначил Неверову наказание в виде 3,5 лет колонии общего режима по ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере). Приговор может быть обжалован в следующих инстанциях.
При этом следственными органами продолжается расследование других эпизодов противоправной деятельности обвиняемых при реализации проектов с привлечением бюджетного финансирования в иных регионах Дальнего Востока, отмечает управление Генпрокуратуры РФ по ДФО.
«Восточно-Арктическая нефтегазовая корпорация» занималась в том числе проектами в Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях в рамках мастер-планов по формированию нового ряда городов Дальнего Востока, в том числе строительством по концессии школ и детских садов.
По данным ЕГРЮЛ, 55% капитала ООО принадлежит Станиславу Неверову, 45% — ООО «Копрос» (г. Королёв Московской области), владельцем и генеральным директором которого является Станислав Кравцов.
«ВАНК» является учредителем сразу пяти ООО с регистрацией по одному адресу во Владивостоке — улица Лесная, 12 (офисы 8 и 9). Это компании «Дальневосточный кампус», «Дальнереченск», «Дальнереченский», «Надеждинский» и «Находка». Управляющей организацией заявлено ООО «ВАНК управление» (Москва). На данный момент им грозит ликвидация.
В июне 2024 года стало известно, что Приморский край потерял 1,2 млрд рублей, выделенных из федерального бюджета на строительство школ в микрорайоне Снеговая падь во Владивостоке (на 1,1 тысячи мест) и в Надеждинском районе (на 1,5 тысячи мест). Возврат средств в госказну произошёл после расторжения концессии со структурами ВАНК. Помимо этих объектов структура ВАНК занималась строительством дворца боевых искусств в Снеговой Пади. Однако заключение соглашения было признано незаконным решением суда по искам прокуратуры Приморского края, сообщало ИА PrimaMedia.
Станислав Неверов был арестован ещё 5 мая 2024 года. По данным следствия, обвиняемый вместе с другими членами организованной группы с помощью мнимых договоров на поставки материалов и оборудования вывели со счетов казначейства на счета третьих юридических лиц свыше 877 млн рублей бюджетных средств, предназначавшихся для строительства в рамках концессионных соглашений общеобразовательных школ в Забайкальском и Хабаровском краях, а также газификации Читы.
В итоге были сорваны сроки строительства образовательных учреждений в Хабаровске и Чите, возведение которых должно было завершиться в декабре 2023 года. Арбитражные суды регионов концессионные соглашения признали недействительными. Органы исполнительной власти прорабатывают вопрос их дальнейшего возведения. А вот срок реализации концессионного соглашения по газификации свыше 13 тысяч домовладений в Чите продлен до декабря 2025 года.