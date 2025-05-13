Концессионная афера нанесла серьезный урон социалке Приморья

В июне 2024 года стало известно, что Приморский край потерял 1,2 млрд рублей, выделенных из федерального бюджета на строительство школ в микрорайоне Снеговая падь во Владивостоке (на 1,1 тысячи мест) и в Надеждинском районе (на 1,5 тысячи мест). Возврат средств в госказну произошёл после расторжения концессии со структурами ВАНК. Помимо этих объектов структура ВАНК занималась строительством дворца боевых искусств в Снеговой Пади. Однако заключение соглашения было признано незаконным решением суда по искам прокуратуры Приморского края, сообщало ИА PrimaMedia.