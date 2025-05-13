Жители Забайкалья осуждены за попытку вступления в террористическую организацию

В Забайкалье осудили двоих жителей за попытку вступления в террористическую организацию. Как сообщили КП-Иркутск в о 2-ом Восточном окружном военном суде, молодые люди были сторонниками радикального течения одной из религий.
— Они связались с представителем данной организации, сообщили ему о своем желании вступить в ее ряды и, получив одобрение, убыли по конспиративному маршруту в Стамбул для последующего убытия в Идлиб Сирийской Арабской Республики, — сообщили в суде.
Однако из-за временных сложностей с нелегальным пересечением границы их планы не осуществились. После возвращения в Россию мужчины были задержаны сотрудниками ФСБ. Суд назначил каждому по 13 лет лишения свободы: первые 4 года в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. Стоит отметить, что приговоры еще не вступили в законную силу.