Судовладельца, капитана и мастера будут судить в Приморье за гибель студента на практике в море

В ноябре 2022 года судно отправилось в рейс в немореходном состоянии, так как его студенческий экипаж не имел должной квалификации и средств индивидуальной защиты. Во время выполнения работ один из студентов получил удар лопнувшим канатом, от удара юноша потерял равновесие и упал, ударившись головой о палубу. Травма оказалась смертельной.