Судовладельца, капитана и мастера будут судить в Приморье за гибель студента на практике в море

18-летний юноша проходил производственную практику на малом рыболовном траулере «Рауда» от предприятия ООО «Слайфиш». Изначально сообщалось, что судно принадлежит предприятию АО «Востоктранссервис»; у этих компаний, по данным из открытых источников, один и тот же гендиректор — Владимир Ребиков. Всего в управлении предпринимателя девять предприятий, что ФНС находит подозрительным.
В ноябре 2022 года судно отправилось в рейс в немореходном состоянии, так как его студенческий экипаж не имел должной квалификации и средств индивидуальной защиты. Во время выполнения работ один из студентов получил удар лопнувшим канатом, от удара юноша потерял равновесие и упал, ударившись головой о палубу. Травма оказалась смертельной.
Как утверждала мать погибшего, организацией оказания помощи матросу-практиканту пришлось заниматься его однокурсникам, потому что бывалые члены экипажа разбираться с несчастным случаем не стали, а капитан якобы даже не стал оформлять соответствующий акт.
Следователями СКР проведен большой объем процессуальных и следственных действий, судебных экспертиз, и теперь уголовное дело направляют в суд. На скамью подсудимых отправляются генеральный директор рыболовной компании, капитан траулера и старший мастер добычи, который должен был присматривать за практикантами. Они обвиняются в нарушении правил охраны труда, стоившем работнику жизни (ч. 2 ст. 143 УК РФ). Следователи проделали большой объём работы, чтобы доказать их вину, в том числе провели многочисленные судебные экспертизы.
Также ответственность за гибель юноши понесут сотрудники колледжа — директор, её заместительница, мастер производственного обучения и заведующая производственной практикой. Они организовали для ребят практику на другом конце страны, но после отправки студентов не следили, как организована практика в принимающем регионе — Приморье. Им предъявлены обвинения в халатности, повлекшей гибель человека.
Владимир Ребиков также замешан в коррупционном деле — он дал взятку в размере 11 миллионов рублей заместителю гендиректора ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» Игорю Устинову за аренду пассажирского причала. Соглашение организовала руководительница другой коммерческой фирмы, ей предъявлены обвинения в посредничестве во взяточничестве.
Отрасли рыболовства и судоходства в Приморье на протяжении нескольких лет остаются самыми опасными — там регистрируют больше всего несчастных и смертельных случаев. В сводку Федерации профсоюзов Приморского края за последнюю неделю опять попал такой инцидент — 48-летний матрос-обработчик 2 класса предприятия «Алитет ДВ» получил травму головы и легких при падении в воду.