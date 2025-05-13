Легковой автомобиль по неизвестным причинам загорелся в Партизанске

В Приморье за минувшие сутки произошло 49 пожаров, на 16 из которых реагировали сотрудники МЧС России. Спасатели тушили палы сухой травы, возгорание автомобиля в Партизанске, а также охваченный огнем частный дом в Уссурийске.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморью, в Партизанске на улице Промышленная загорелся легковой автомобиль. Пожар ликвидировали на площади в семь квадратных метров, но что стало причиной его появления, неизвестно.
В Уссурийске на улице Благовещенская загорелся частный дом. Когда пожарные прибыли к месту происшествия, огнем был охвачен чердак здания. Пламя распространилось на площади в 53 квадрата, его ликвидировали.
В ведомстве уточнили, что в обоих случаях нет ни погибших, ни пострадавших.