Al Wasat: некоторые районы Триполи остались без света

В отдельных районах Триполи, столицы Ливии, зафиксированы перебои с электроснабжением на фоне вооружённого конфликта, сообщает телеканал Al Wasat со ссылкой на местных жителей.
Согласно опубликованной информации, отключение электричества длится более часа. Официальные комментарии от городских или национальных властей по поводу причин и сроков восстановления подачи энергии пока не поступали.
Напомним, ранее Министерство обороны правительства национального единства Ливии сообщило о завершении военной операции в Триполи, подчеркнув её успешный исход.
Ранее стало известно об убийстве Абделя Гани аль-Кикли, возглавлявшего службу безопасности при Президентском совете Ливии. На фоне обострения ситуации Министерство внутренних дел Правительства национального единства, базирующегося в Триполи, обратилось к жителям столицы с призывом не покидать свои дома.