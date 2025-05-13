В Хабаровске осужден директор фирмы за хищение средств в рамках концессий

Гендиректор коммерческой компании отправится на 3,5 года в колонию за хищение бюджетных средств в особо крупном размере в ходе исполнении концессионных соглашений в Забайкальском и Хабаровском краях. Об этом «РГ» сообщили в управлении Генпрокуратуры России по ДФО.
Центральный районный суд города Хабаровска признал гендиректора «Восточно-Арктической Нефтегазовой корпорации» виновным в совершении преступления по статье УК РФ «Хищение чужого имущества путем обмана с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере». Он был арестован год назад.
Суд установил, в 2022 году подсудимый и два его подельника из корыстных мотивов спланировали хищение бюджетных средств. Осужденный действовал от имени подконтрольной ему компании и путем обмана должностных лиц региональных органов исполнительной власти заключил ряд мнимых договоров поставок материалов и оборудования. Вместе с соучастниками он вывел из казначейского контура на счета третьих юрлиц 877,9 миллиона рублей бюджетных средств и обратил в свою пользу. Деньги предназначались для строительства школ в Забайкальском и Хабаровском краях, а также объекта газоснабжения города Чита в рамках концессионных соглашений.
«Противоправные действия участников организованной группы привели к срыву сроков строительства образовательных учреждений в Хабаровске и Чите, возведение которых велось в рамках нацпроектов “Образование” и “Экология”, и должно было завершиться в декабре 2023 года. Ни один из объектов в эксплуатацию не введен», — уточнили в надзорном ведомстве.
Обвинительное заключение по уголовному делу было утверждено в Генпрокуратуре, а гособвинение поддерживали сотрудники управления Генпрокуратуры России по ДФО. Осужденный приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима.
«Продолжается расследование других эпизодов противоправной деятельности обвиняемых при реализации проектов с привлечением бюджетного финансирования в иных регионах Дальнего Востока», — подчеркнули в Генпрокуратуре РФ.