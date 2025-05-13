В Хабаровске осужден директор фирмы за хищение средств в рамках концессий

Суд установил, в 2022 году подсудимый и два его подельника из корыстных мотивов спланировали хищение бюджетных средств. Осужденный действовал от имени подконтрольной ему компании и путем обмана должностных лиц региональных органов исполнительной власти заключил ряд мнимых договоров поставок материалов и оборудования. Вместе с соучастниками он вывел из казначейского контура на счета третьих юрлиц 877,9 миллиона рублей бюджетных средств и обратил в свою пользу. Деньги предназначались для строительства школ в Забайкальском и Хабаровском краях, а также объекта газоснабжения города Чита в рамках концессионных соглашений.