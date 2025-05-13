В Якутии действуют 8 лесных пожаров на площади почти 3 тыс. га

«На начало суток 13 мая 2025 года действуют 8 лесных пожаров на площади 2 977 га на территории Верхоянского и Эвено-Бытантайского районов. На тушении пожаров задействованы 159 человек и 7 единиц техники. На мониторинге работают три воздушных судна по Амгинскому, Хангаласскому и Усть-Майскому районам, на тушении — один вертолет Ми-8 на территории Верхоянского района», — говорится в сообщении.