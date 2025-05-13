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В Якутии действуют 8 лесных пожаров на площади почти 3 тыс. га

ЯКУТСК, 13 мая. /ТАСС/. Лесные пожары действуют на территории Якутии на площади свыше 2,9 тыс. га. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минэкологии.

Источник: Freepik

«На начало суток 13 мая 2025 года действуют 8 лесных пожаров на площади 2 977 га на территории Верхоянского и Эвено-Бытантайского районов. На тушении пожаров задействованы 159 человек и 7 единиц техники. На мониторинге работают три воздушных судна по Амгинскому, Хангаласскому и Усть-Майскому районам, на тушении — один вертолет Ми-8 на территории Верхоянского района», — говорится в сообщении.

С начала пожароопасного сезона в республике ликвидированы 60 лесных пожаров на общей площади 20 144,95 га.

С 1 мая в республике официально объявлен пожароопасный сезон. Режим ЧС муниципального уровня установлен в лесах Верхоянского района. Особый противопожарный режим введен на территории Верхоянского и Усть-Алданского районов.