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Криминального авторитета Измайловской ОПГ арестовали по делу о заказном убийстве

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и заключил под стражу Григория Чехонадских, члена Измайловской организованной преступной группировки, по обвинению в заказном убийстве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

«Чехонадских Григорию Николаевичу предъявлено обвинение по п. “в”, “ж”, “з”, ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство и похищение лица по предварительному сговору в составе организованной группы из корыстных побуждений или по найму). У следствия есть основания полагать, что преступление носило заказной характер», — сообщили в правоохранительных органах.

Басманный суд Москвы избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу до 9 декабря 2024 года. С тех пор он находится под стражей.

По версии следствия, Чехонадских (предположительное прозвище Вася Измайловский), действуя в составе организованной преступной группы, похитил гражданина иностранного государства Басина В. Л., после чего убил его и скрыл труп. Предположительно, преступление носило заказной характер. Обвиняемый вину в совершении инкриминируемого преступления не признает.

Измайловская ОПГ возникла в Москве в конце 1980-х. Является одной из крупнейших и старейших преступных группировок в Москве. Одним из самых известных лидеров Измайловской ОПГ был москвич Антон Малевский, которого считают причастным к ряду заказных убийств в Москве в первой половине 1990-х. Измайловская группировка также имела связи с Подольской ОПГ.