Криминального авторитета Измайловской ОПГ арестовали по делу о заказном убийстве

Измайловская ОПГ возникла в Москве в конце 1980-х. Является одной из крупнейших и старейших преступных группировок в Москве. Одним из самых известных лидеров Измайловской ОПГ был москвич Антон Малевский, которого считают причастным к ряду заказных убийств в Москве в первой половине 1990-х. Измайловская группировка также имела связи с Подольской ОПГ.