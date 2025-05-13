Члена Измайловской ОПГ Чехонадских арестовали по делу о заказном убийстве

Московский суд расследует дело о заказном убийстве. Фигурантом стал член Измайловской группировки Григорий Чехонадских. Его обвиняют по трем пунктам статьи об убийстве или похищении по предварительному сговору в составе ОПГ из корыстных побуждений. Об этом свидетельствуют данные правоохранительных органов, передает ТАСС.
Григорий Чехонадских заключен под стражу. Следствие считает, что обвиняемый похитил гражданина иностранного государства, убил его и спрятал тело. Арестованный не признал вину.
«Чехонадских Григорию Николаевичу предъявлено обвинение по пунктам “в”, “ж”, “з”, части 2 статьи 105 УК РФ (убийство и похищение лица по предварительному сговору в составе организованной группы из корыстных побуждений или по найму). У следствия есть основания полагать, что преступление носило заказной характер», — сказано в сообщении.
В Москве также арестовали 23 подозреваемых по делу об обмане участников СВО в аэропорту Шереметьево. В числе обвиняемых пять полицейских.