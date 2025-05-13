Члена Измайловской ОПГ Чехонадских арестовали по делу о заказном убийстве

Московский суд расследует дело о заказном убийстве. Фигурантом стал член Измайловской группировки Григорий Чехонадских. Его обвиняют по трем пунктам статьи об убийстве или похищении по предварительному сговору в составе ОПГ из корыстных побуждений. Об этом свидетельствуют данные правоохранительных органов, передает ТАСС.